Цены на цветные металлы - 26-03-21

ЛОНДОН, 27 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 26 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2235.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 8780.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1932.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 16012.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 25310.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2772.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.80% и составила 24030.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 0.48% и составила 52250.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.