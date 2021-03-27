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На дорогах Сюникской области местами гололед

На дорогах Сюникской области местами гололед

МЧС  Армении сообщает, что на территории РА есть закрытые и труднопроходимые дороги. В Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеостанции  «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич. 

Как  передает Арменпресс, горный перевал Варденяц закрыт для грузовиков с   прицепами, для остального транспорта - труднопроходим. На участках Сисиан-"Зангер" и  "Мегру сар" Сюникской области местами гололед. 

Снег идет в Ширакской, Котайкской, Лорийской областях, на поворотах Дилижана Тавушской области, в городах Севан, Гавар, Чамбарак Гегаркуникской области, Сисиане, Горисе, Каджаране Сюникской области, в Арагаце,  Апаране и Талине Арагацской области. 

Согласно данным,  полученным   из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ,   автодорога Степанцминда-Ларс закрыта  . С российской стороны здесь скопилось около 632 грузовика.

Водителям рекомендуется  ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.


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