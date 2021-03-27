На дорогах Сюникской области местами гололед

МЧС Армении сообщает, что на территории РА есть закрытые и труднопроходимые дороги. В Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич.

Как передает Арменпресс, горный перевал Варденяц закрыт для грузовиков с прицепами, для остального транспорта - труднопроходим. На участках Сисиан-"Зангер" и "Мегру сар" Сюникской области местами гололед.

Снег идет в Ширакской, Котайкской, Лорийской областях, на поворотах Дилижана Тавушской области, в городах Севан, Гавар, Чамбарак Гегаркуникской области, Сисиане, Горисе, Каджаране Сюникской области, в Арагаце, Апаране и Талине Арагацской области.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта . С российской стороны здесь скопилось около 632 грузовика.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.