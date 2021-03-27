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"Айастани Анрапетутюн". Сдержки и противовесы

"Айастани Анрапетутюн". Сдержки и противовесы

«Соглашение о военном сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Казахстан внесено президентом России Владимиром Путиным на ратификацию в Государственную Думу. Срок действия контракта - 10 лет.

Ценность этого стратегического соглашения повышается с учетом растущего военного фактора в мире. Вне зависимости от того, на стороне каких «армий» окажутся Россия и Казахстан, этим документом две страны страхуют друг друга.  

 18-19 марта министр иностранных дел Казахстана находился с официальным визитом в Анкаре. В результате договоренностей, достигнутых на  встречах с крупными турецкими компаниями, инвестиции, планируемые в Казахстане в среднесрочной перспективе, составят более 1 миллиарда долларов.  Сотрудничество, основанное на  экономических интересах, будет способствовать дальнейшему укреплению турецко-казахстанской взаимопомощи и их интересов в двустороннем и международном  форматах,  а углубление российско-казахстанского военного сотрудничества в некоторой степени может послужить основой для взаимных сдержек и противовесов».


Полностью  текст статьи читайте в сегодняшнем номере газеты


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