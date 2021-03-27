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"Айастани Анрапетутюн". Всенародное собрание - в модели национального государства

"Айастани Анрапетутюн". Всенародное собрание - в модели национального государства

«В древней Армении существовал высший совещательный орган - всенародное собрание. Он представлял почти все слои общества — от царя до крестьян, рамиков, Они сообща решали проблемы, стоящие перед страной. Всенародное вече было  полномочно разрабатывать и принимать обязательные для всех правила и законы для решения важных государственных вопросов. Всенародные собрания также проводились в чрезвычайных ситуациях. 

Сегодня наше государство и народ находятся в глубоком кризисе, который особенно проявился после второй Арцахской войны. Кризис в военной, политической,  идеологической, экономической и социальной сферах в Армении может иметь катастрофические последствия для нашей государственности. Единственный выход для преодоления существующих вызовов  видится в самоорганизации на всех уровнях - местном, государственном и национальном, только в результате чего можно будет выйти из сложившейся ситуации. «Это возможно только при участии всех дееспособных структур армянского народа — через общенациональное принятие решений», - убежден глава гюмрийского клуба «Национальная ценность» Армен Нерсесян.


Полностью  текст статьи читайте в сегодняшнем номере газеты


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