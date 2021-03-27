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По траектории истории

По траектории истории

27 марта 1920 года в рамках операции «Немезида» армянский мститель Аршавир Ширакян в Константинополе застрелил Ваге Ихсана (Есаяна), составившего список представителей армянской интеллигенции Константинополя, которые были убиты  в 1915 году. 

- 27 марта  1845 года родился Вильгельм Рентген – известный немецкий физик, открывший рентгеновские лучи, первый Нобелевской лауреат - 1901г. (умер в 1923 г.) 

- 27 марта  1855 г. в США был запатентован керосин. 

- 27 марта 1945 года, во время Второй мировой войны, Аргентина объявила войну Германии и Японии, но так и  не приняла участия в войне. 

- 27 марта  1968 года  умер первый космонавт Земли Юрий Гагарин (1934 г. р.) 

-  27 марта  1864 г. умер Жан-Жак Ампер, сын французского литературного критика, историка, физика Андре Мари Ампера, автор  исследований по истории французской литературы, а также произведений Данте, немецких и скандинавских эпосов. 

- 27 марта 1891 г. умер Петрос Магакян, западноармянский актер.  


Памятные факты и истории 

- Розы бывают почти всех цветов – кроме черного и синего, и дело в том, что гены подобных окрасов  в  природе не существуют.   Генная инженерия занимается выращиванием голубой розы, а черный цвет обычно заменяется темно-красным.  

Археологи обнаружили остатки роз, которым почти 50 миллионов лет. В настоящее время ученым известно около 300 видов роз, которых насчитывается около 30 000 видов. 

- Самое древнее изображение розы  найдено на острове Крит, оно было сделано еще в 2000г.до н. э. 

- Французы считаются лучшими производителями роз в мире. А голландцы  производят лучшее розовое масло. 

- Ген, «отвечающий» за аромат, рецессивен. Это означает, что при скрещивании двух роз с сильным ароматом  получится гибрид с очень слабым ароматом. или вообще без  всякого запаха. 

- В произведениях Шекспира розы упоминаются около 50 раз. 

- Японцы вывели сорт розы, лепестки которой утром красные, а вечером белеют. 


М. А.


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