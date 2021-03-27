По траектории истории

27 марта 1920 года в рамках операции «Немезида» армянский мститель Аршавир Ширакян в Константинополе застрелил Ваге Ихсана (Есаяна), составившего список представителей армянской интеллигенции Константинополя, которые были убиты в 1915 году.

- 27 марта 1845 года родился Вильгельм Рентген – известный немецкий физик, открывший рентгеновские лучи, первый Нобелевской лауреат - 1901г. (умер в 1923 г.)

- 27 марта 1855 г. в США был запатентован керосин.

- 27 марта 1945 года, во время Второй мировой войны, Аргентина объявила войну Германии и Японии, но так и не приняла участия в войне.

- 27 марта 1968 года умер первый космонавт Земли Юрий Гагарин (1934 г. р.)

- 27 марта 1864 г. умер Жан-Жак Ампер, сын французского литературного критика, историка, физика Андре Мари Ампера, автор исследований по истории французской литературы, а также произведений Данте, немецких и скандинавских эпосов.

- 27 марта 1891 г. умер Петрос Магакян, западноармянский актер.

Памятные факты и истории

- Розы бывают почти всех цветов – кроме черного и синего, и дело в том, что гены подобных окрасов в природе не существуют. Генная инженерия занимается выращиванием голубой розы, а черный цвет обычно заменяется темно-красным.

Археологи обнаружили остатки роз, которым почти 50 миллионов лет. В настоящее время ученым известно около 300 видов роз, которых насчитывается около 30 000 видов.

- Самое древнее изображение розы найдено на острове Крит, оно было сделано еще в 2000г.до н. э.

- Французы считаются лучшими производителями роз в мире. А голландцы производят лучшее розовое масло.

- Ген, «отвечающий» за аромат, рецессивен. Это означает, что при скрещивании двух роз с сильным ароматом получится гибрид с очень слабым ароматом. или вообще без всякого запаха.

- В произведениях Шекспира розы упоминаются около 50 раз.

- Японцы вывели сорт розы, лепестки которой утром красные, а вечером белеют.

М. А.