Организация Media Defense подала иск в ЕСПЧ против Азербайджана

Базирующаяся в Великобритании правозащитная организация Media Defense сегодня подала иск в Европейский суд по правам человека от имени четырех граждан Армении после бомбардировки города Мартуни азербайджанскими войсками во время недавнего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Заявители - трое раненых журналистов и брат убитого сопроводителя журналистов - утверждают, что в результате этого нападения их права, предусмотренные Европейской конвенцией о правах человека, были нарушены Азербайджаном. Об этом сообщили Арменпресс в Центре свободы информации.

Отмечается, что бомбардировка произошла 1 октября 2020 года, когда в центре Мартуни за короткий период было сброшено около 40 ракет. Четыре человека погибли, еще несколько получили серьезные ранения. Позже в тот же день правительство Азербайджана, ссылаясь на взрыв, обвинило Армению в угрозе жизни журналистов и нарушении международного права. Фактически, нападения на журналистов со стороны азербайджанских вооруженных сил были регулярным явлением в течение этого конфликта. Многие журналисты сообщали о преследованиях и угрозах со стороны азербайджанских вооруженных сил при попытке выполнять свою журналистскую работу.

Заявители утверждают, что их право на жизнь и право на свободу выражения мнения были нарушены Азербайджаном. Эти права защищены статьями 2 и 10 Конвенции.

Интересы заявителей представляют Падрайг Хьюз и Карлос Гайо из Media Defense, а также армянский юрист и глава Центра свободы информации Шушан Дойдоян.