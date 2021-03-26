Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Премьер-министр Никол Пашинян провел сегодня телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, главы двух государств коснулись процесса реализации положений трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года.

Были также обсуждены шаги по борьбе с эпидемией коронавируса, сотрудничество в этом направлении, а также вопросы двустороннего экономического сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.

Условлено о дальнейших контактах.