В аппарате президента состоялись встречи с представителями семей пропавших без вести

В аппарате президента Армении состоялись встречи с представителями семей пропавших без вести в ходе Арцахской войны.

Ранее во время встречи с президентом Арменом Саркисяном в резиденции президента была достигнута договоренность о том, что родственники пропавших без вести будут поддерживать связь с аппаратом президента, регулярно обмениваясь информацией о возможных проблемах в процессе поиска. Президент Армен Саркисян отметил, что вопросы, связанные с поиском пропавших без вести, находятся в центре его внимания, и в рамках своих полномочий он продолжит усилия в этом направлении, сотрудничая с командным составом российского миротворческого контингента.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встреч 26 марта представители аппарата президента Республики представили информацию о проделанной за этот период работе, отметив, что они взаимодействуют с соответствующими государственными структурами, командным составом российского миротворческого контингента.

Родственники пропавших без вести представили текущую ситуацию, предоставили информацию и материалы, которые могут быть полезны при поисковых работах.