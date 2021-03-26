Премьер ознакомился с программами министерства территориального управления и инфраструктур

Премьер-министр Никол Пашинян посетил сегодня министерство территориального управления и инфраструктур, чтобы обсудить текущие и предстоящие программы ведомства. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в совещании приняли участие руководитель аппарата премьер-министра Арсен Торосян, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, заместители министра, руководители подведомственных органов министерства и другие должностные лица.

В начале обсуждения премьер-министр Пашинян в своем выступлении коснулся деятельности министерства, отметив: “Львиная доля капитальных расходов нашего правительства осуществляется через министерство территориального управления и инфраструктуры, что является очень важным направлением. Я хотел бы выделить субвенционные программы как часть капитальных расходов, которые реализуются через сотрудничество с общинами, и можно констатировать, что, по мнению нашего правительства, субвенционные программы являются самым эффективным инструментом обеспечения равномерного территориального развития. Сегодня мы обсудим также вопросы, связанные с инфраструктурой, результаты в области энергетики, природных ресурсов, шаги, проблемы, и примем решения по дальнейшим шагам”.

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян доложил о проделанных работах по отраслям. В частности, по словам министра:

В сфере субвенций в 2020 году реализовано 580 программ на общую сумму 26,2 млрд драмов, из которых доля государственного бюджета составила 14,3 млрд драмов. В целом в 2018-2020 гг. реализовано 1192 субвенционные программы на сумму 47,5 млрд драмов, из которых 25,5 млрд драмов за счет государственного бюджета, 21,5 млрд драмов - софинансирование общин, 500 млн драмов - привлечение инвесторов. 368 из 1192 программ были направлены на благоустройство 270 км внутриобщинных улиц, 134 программ - ремонт водопровода, 78 программ - строительство ирригационной системы, 161 программа - уличное освещение и другие программы. В 2021 году поступили заявки на 800 субвенционных программ, которые находятся на рассмотрении. Министр назвал субвенционные программ эффективными, подчеркнув, что государственное софинансирование позволяет контролировать расходы и качество строительства.

В сфере дорожного строительства в 2019 году отремонтировано 350 км дорог, в 2020 году отремонтировано около 400 км дорог, еще 150 км внутриобщинных дорог отремонтировано в рамках субвенционных программ. Есть несколько источников финансирования: от государственного бюджета до грантов и кредитных программ. В 2020 году осуществлялись и сейчас продолжают осуществляться программы “Благоустройство жизненно важных дорог” и по строительству дороги M6 (Ванадзор-Баграташен). Как только погодные условия улучшатся, начнется строительство участка 42-50 км дороги Талин-Ланджик и Ланджик-Гюмри программы Север-Юг.

В сфере автомобильного транспорта в рамках внедрения единой маршрутной сети в Республике Армения, все маршруты были разработаны и картографированы. В начале марта 2021 года объявлен тендер на единый маршрут Армавирской области, итоги которого будут подведены в середине апреля. В случае успеха планируется проведение аналогичных тендеров в других областях для решения проблем транспортного сообщения.

В области энергетики в этом году завершится строительство ТЭС мощностью 250 МВт, будет продолжено строительство солнечной электростанции Масрик-1 мощностью 55 МВт. 1 февраля 2021 года прошла апробация программы управления оптовым рынком электроэнергии. Продолжены работы, предусмотренные программой продления срока эксплуатации Армянской АЭС, инвестировано 65 млн долларов. В 2021-2023 гг. в рамках программы продления срока эксплуатации планируется вложить около 100 млн долларов. Продолжено строительство ЛЭП Иран-Армения и подстанции Нораван, инвестировано 27 млн евро. В целом с денежной точки зрения за 2019-2020 гг. проделано столько работ, сколько в 2006-2019 гг. в целом. Перезапущена программа Кавказской линии электропередач, ее стоимость составила 188 млн евро. Завершена реконструкция подстанций Ахтанак, Ашнак, строительство новой линии Лалвар-Ноемберян с инвестициями в 28 млн долларов. Реконструируются подстанции Ванадзор 1, Чаренцаван, Личк, Агарак и Шинуайр.

Из инфраструктурных программ министр выделил программу городских дорог Гюмри, в рамках которой уже завершена реконструкция 9 улиц длиной в 12 км. и двух площадей. Будут отремонтированы еще 23 улицы протяженностью 11 км. В результате ожидается, что в Гюмри будет отремонтировано в общей сложности 25 улиц, что положительно повлияет на сокращение зоны бедствия и оживление жизни в Гюмри. В рамках программ, реализуемых Фондом территориального развития, министр Папикян коснулся программы модернизации оросительных систем, которая стартовала в 2020 году и продолжится в этом году. В целом планируется модернизировать 37,4 км механических оросительных сетей и 265,9 км внутрихозяйственных сетей, что существенно изменит оросительные системы Котайкской, Арагацотнской, Армавирской, Араратской областей. Кроме того, ведется строительство водохранилища Веди, стартует также строительство водохранилища Капса.

Также была подчеркнута важность программы “Повышение сейсмической безопасности”, в рамках которой будет построено/укреплено как минимум 46 школ. С начала реализации программы в активную фазу строительства вошли 19 школ. Строительство 6 школ завершено, строительство 2 будет завершено в 2021 году, а строительство 11 - в 2022 году. В настоящее время проектируется 15 школьных зданий, 11 из которых завершены и находятся на различных стадиях экспертизы.

В сфере вывоза мусора в декабре 2020 года началось строительство полигона Котайк-Гегаркуник (11 млн евро). Оно будет продолжено, как только погодные условия улучшатся. Полигон будет сдан в эксплуатацию в течение года.

В сфере местного самоуправления продолжается процесс объединения общин, планируется завершить его в 2022 году. В настоящее время количество объединенных общин составляет 54, и в этих 54 общинах совместно с международными партнерами созданы офисы обслуживания граждан. В 2021-2022 гг. будут созданы еще 19. С января 2021 года запущена единая электронная система регистрации и сбора налога на недвижимость, налога на имущество и транспортные средства.

В сфере миграционной политики вынужденно перемещенным из Азербайджана в 1988-1992 гг. семьям, срочно нуждающимся в жилье, были переданы 183 сертификатов на покупку жилья на сумму 2,4 млрд драмов. На данный момент бенефициарами подписано 64 договора купли-продажи, на основании которых осуществлены соответствующие переводы. Этот процесс будет продолжен и в этом году. Он будет завершен в Ереване, затем и в областях.

В сфере недропользования в 2020 году принят закон “О недрах”, который внес существенные изменения в сферу, что, по словам министра, важно, но недостаточно, и процесс законодательных реформ будет продолжительным. Сумма задолженности недропользователей в госбюджет за 2018-2021 гг. составила 857 675 775 драмов. Некоторые компании лишились лицензии на недропользование из-за ненадлежащего исполнения своих обязательств. Разработана система декларирования собственников, внедрена процедура экспертизы недр.

Затем были обсуждены вопросы, касающиеся решения текущих проблем и дальнейшие шаги в сферах деятельности министерства. В этой связи заместители министра, руководители подведомственных структур представили премьер-министру Пашиняну разъяснения, внесли предложения по совершенствованию отраслевых процессов.

Премьер-министр подчеркнул, что необходимо поставить задачу повышения и улучшения стандартов в сфере территориального развития и инфраструктуры и двигаться в этом направлении.

Премьер-министр подчеркнул важность гармонизации всех существующих программ в области дорожного строительства с точки зрения как строительных работ, так и механизмов финансирования, чтобы осуществить этот процесс в полной и взаимодополняющей форме.

В связи с горнодобывающей промышленностью, премьер-министр посчитал приоритетным обеспечение ответственного использования этого государственного ресурса и постоянное совершенствование существующей системы в этом направлении.

Что касается развития инфраструктуры, премьер-министр Пашинян подчеркнул, что это приоритет для правительства, и этой цели должны служить финансовые ресурсы, привлеченные из различных источников: государственные, общинные, кредитные, частные.

Достигнута договоренность продолжить обсуждение в рабочем формате в ближайшем будущем с акцентом на авиацию, миграцию и другие области.