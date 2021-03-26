Министр обороны Армении и посол Литвы обсудили вопросы оборонного сотрудничества
19:12, 26 Март, 2021
Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 26 марта принял Чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в Республике Армения Ингу Станите-Толочкиене.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы армяно-литовского двустороннего сотрудничества в области обороны, а также дальнейшие направления взаимовыгодного сотрудничества. Стороны подчеркнули необходимость обеспечения динамичного развития сотрудничества.
Собеседники также обсудили широкий круг вопросов, касающихся среды региональной безопасности, представили свои взгляды на существующие угрозы и ожидаемые региональные события.
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