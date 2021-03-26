Время в Ереване: 11:07:36,   26 Март

Министр обороны Армении и посол Литвы обсудили вопросы оборонного сотрудничества

Министр обороны Армении и посол Литвы обсудили вопросы оборонного сотрудничества

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 26 марта принял Чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в Республике Армения Ингу Станите-Толочкиене.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы армяно-литовского двустороннего сотрудничества в области обороны, а также дальнейшие направления взаимовыгодного сотрудничества. Стороны подчеркнули необходимость обеспечения динамичного развития сотрудничества.

Собеседники также обсудили широкий круг вопросов, касающихся среды региональной безопасности, представили свои взгляды на существующие угрозы и ожидаемые региональные события.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации