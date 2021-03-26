Министр обороны Армении и посол Литвы обсудили вопросы оборонного сотрудничества

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 26 марта принял Чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в Республике Армения Ингу Станите-Толочкиене.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы армяно-литовского двустороннего сотрудничества в области обороны, а также дальнейшие направления взаимовыгодного сотрудничества. Стороны подчеркнули необходимость обеспечения динамичного развития сотрудничества.

Собеседники также обсудили широкий круг вопросов, касающихся среды региональной безопасности, представили свои взгляды на существующие угрозы и ожидаемые региональные события.