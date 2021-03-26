Преследование в отношении Роберта Кочаряна по статье 300.1 УК будет прекращено: адвокат

Решением Конституционного суда о признании статьи 300.1 Уголовного кодекса Республики Армения антиконституционной, уголовное преследование в отношении второго президента Роберта Кочаряна по этой статье будет прекращено. Как сообщает Арменпресс, об этом 26 марта в беседе с журналистами заявил адвокат Роберта Кочаряна Арам Вардеванян.

«Высокий суд был на высоте, это означает, что в соответствии со статьей 300.1, как не могло быть уголовного преследования с самого начала, уголовное преследование по этой статье будет прекращено. Решение Конституционного суда вступает в силу с момента его опубликования», - сказал Вардеванян.

Напомним, что ранее председатель Конституционного суда Армен Диланян заявил, что статья 300.1 Уголовного кодекса Республики Армения признана недействительной, так как противоречит статьям 78 и 79 Конституции. Настоящее решение окончательное и вступает в силу с момента публикации. Особое мнение по вопроса имеет судья Конституционного суда Ерванд Хундкарян.