КС удовлетворил иск Кочаряна: статья 300.1 УК признана антиконституционной

Конституционный суд опубликовал решение о конституционности статьи 300.1 Уголовного кодекса Республики Армения на основании заявлений Суда общей юрисдикции Еревана и второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна о признании неконституционным статьи 300.1 Уголовного кодекса.

Как сообщает Арменпресс, председатель Конституционного суда Армен Диланян заявил, что статья 300.1 Уголовного кодекса Республики Армения признана недействительной, так как противоречит статьям 78 и 79 Конституции. Настоящее решение окончательное и вступает в силу с момента публикации. Особое мнение по вопроса имеет судья Конституционного суда Ерванд Хундкарян.

Второму президенту Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по статье 300.1 Уголовного кодекса (свержение конституционного строя).