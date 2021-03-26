КС удовлетворил иск Кочаряна: статья 300.1 УК признана антиконституционной
Конституционный суд опубликовал решение о конституционности статьи 300.1 Уголовного кодекса Республики Армения на основании заявлений Суда общей юрисдикции Еревана и второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна о признании неконституционным статьи 300.1 Уголовного кодекса.
Как сообщает Арменпресс, председатель Конституционного суда Армен Диланян заявил, что статья 300.1 Уголовного кодекса Республики Армения признана недействительной, так как противоречит статьям 78 и 79 Конституции. Настоящее решение окончательное и вступает в силу с момента публикации. Особое мнение по вопроса имеет судья Конституционного суда Ерванд Хундкарян.
Второму президенту Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по статье 300.1 Уголовного кодекса (свержение конституционного строя).
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