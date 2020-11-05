Предстоящие на 27 марта мероприятия
18:05, Март 26, 2021
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Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 19:12 Министр обороны Армении и посол Литвы обсудили вопросы оборонного сотрудничества
- 19:00 Открылась онлайн-фотовыставка посольства КНР в Армении на тему «Стремление к лучшей жизни»
- 18:58 Армянские специалисты назначены инспекторами арбитров матчей ЧМ-2022
- 18:18 Преследование в отношении Роберта Кочаряна по статье 300.1 УК будет прекращено: адвокат
- 18:06 КС удовлетворил иск Кочаряна: статья 300.1 УК признана антиконституционной
- 18:05 Предстоящие на 27 марта мероприятия
- 18:03 На армяно-азербайджанской границе пограничных происшествий не зафиксировано
- 17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-03-21
- 17:35 Азиатские индексы - 26-03-21
- 17:30 Спасатели Арцаха и РФ будут вести совместное дежурство в Лисагоре
- 17:20 Джалал Арутюнян представил деятельность Службы военного контроля МО за прошлый год
- 16:55 Сборная Армении (до 21 года) проиграла Беларуси в товарищеском матче
- 16:50 Андраник Симонян назначен заместителем председателя Следственного комитета Республики Армения
- 16:30 В Египте 32 человека погибли при столкновении поездов
- 16:23 Поставка вакцины "Спутник-В" в Армению приближается к практической стадии: посол Российской Федерации
- 16:19 Председатель Национального собрания Арцаха в Ереване встретился с главой МИД Армении
- 16:16 Запасы газа в европейских ПХГ сократились до 30%
- 16:15 Посол России надеется, что предстоящие в Армении выборы будут способствовать консолидации общества
- 16:07 Подробности инцидента, произошедшего на дороге Сарушен-Кармир Аскеранского района
- 16:01 Суд Стамбула за убийство Динка приговорил двух бывших полицейских к пожизненному заключению
- 15:56 Словакия объявила о государственной стипендии: обращаться могут и граждане Республики Армения
- 15:55 На 11-ом заседании Диалога Армения-ЕС по правам человека был поднят вопрос армянских пленных
- 15:40 Россия делает все возможное для быстрого разрешения проблемы пленных: посол РФ
- 15:27 СМИ: в Бангладеш не менее 17 человек погибли в ДТП с автобусом
- 14:54 Дефицит бюджета Франции в 2020 году составил 9,2% от ВВП
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