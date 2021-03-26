Открылась онлайн-фотовыставка посольства КНР в Армении на тему «Стремление к лучшей жизни»

Посольство Китайской Народной Республики в Республике Армения при информационной поддержке государственного информационного агентства «Арменпресс» проводит онлайн-фотовыставку, посвященную преодолению бедности в Китае. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин недавно выступил с заявлением о преодолении бедности.

Онлайн-фотовыставка «Стремление к лучшей жизни» представлена на отдельном сайте. Сочетание более сотни фотографий и подписей к ним показывает путь преодоления бедности в Китае, его достижения, их взаимосвязь с ростом благосостояния народа. Посетители сайта получат возможность узнать на армянском, русском и английском языках о сокращении бедности и экономическом развитии в Китае.

Сайт, посвященный сокращению бедности в Китае, был официально запущен 26 марта: посетители познакомятся с экономическим чудом Китая.

У выставки также есть страница в Facebook.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил о преодолении бедности в Китае, отметив, что Китаю удалось не только обеспечить экономическое развитие страны, но и успешно связать его с благосостоянием народа. За последние восемь лет около 100 миллионов китайцев вышли из состояния крайней бедности. С этой целью правительство Китая с 2013 года инвестировало около 248 миллиардов долларов.