Спасатели Арцаха и РФ будут вести совместное дежурство в Лисагоре

По соображениям внутренней безопасности Республики Арцах, Арцахская аварийно-спасательная оперативная группа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям совместно с российскими коллегами будет выполнять совместную дежурную службу на опорных пунктах Лисагора. Как передает Арменпресс, об этом сообщает управление информации и общественных связей МВД Арцаха.

26 марта начальник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Республики Арцах полковник Мехак Арзуманян принял старшего генерал-майора коллективной группы министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владислава Гадеева, который находится с гуманитарной миссией в Арцахе.

В рамках сотрудничества между двумя партнерскими структурами созданы 3 оперативные группы.

Саперная группа, состоящая из армянских и российских партнеров, с 27 марта будет проводить на территории Арцаха инженерно-разведывательные работы, цель которых - обеспечить свободное и безопасное передвижение населения Арцаха как по населенным пунктам, так и по территории долин и лесной зоны.

Следующая группа будет заниматься тыловой гуманитарной работой, в основном занимаясь грузовыми перевозками и другими гуманитарными программами.