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Джалал Арутюнян представил деятельность Службы военного контроля МО за прошлый год

Джалал Арутюнян представил деятельность Службы военного контроля МО за прошлый год

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 26 марта посетил Службу военного контроля министерства обороны, встретился с личным составом службы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, начальник службы военного контроля МО генерал-лейтенант Джалал Арутюнян доложил министру о проделанной в 2020 году работе, результатах проверок, проведенных службой, выявленных недостатках, зарегистрированных в вооруженных силах.

Были представлены вопросы, касающиеся боеготовности войск, тыла, вооружения, военной техники, боеспособности личного состава, предложения, направленные на устранение выявленных недостатков.

Министр обороны высоко оценил роль службы в повышении боеспособности Вооруженных сил и проведении реформ. Вагаршак Арутюнян подчеркнул необходимость развития военной науки в процессе восстановления, переоснащения и модернизации инфраструктуры Вооруженных сил в послевоенный период.


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