Джалал Арутюнян представил деятельность Службы военного контроля МО за прошлый год

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 26 марта посетил Службу военного контроля министерства обороны, встретился с личным составом службы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, начальник службы военного контроля МО генерал-лейтенант Джалал Арутюнян доложил министру о проделанной в 2020 году работе, результатах проверок, проведенных службой, выявленных недостатках, зарегистрированных в вооруженных силах.

Были представлены вопросы, касающиеся боеготовности войск, тыла, вооружения, военной техники, боеспособности личного состава, предложения, направленные на устранение выявленных недостатков.

Министр обороны высоко оценил роль службы в повышении боеспособности Вооруженных сил и проведении реформ. Вагаршак Арутюнян подчеркнул необходимость развития военной науки в процессе восстановления, переоснащения и модернизации инфраструктуры Вооруженных сил в послевоенный период.