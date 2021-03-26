Сборная Армении (до 21 года) проиграла Беларуси в товарищеском матче

В Техническом центре ФФА/Академии футбола сборная Армении до 21 года 26 марта провела товарищеский матч с командой Беларуси (до 21 года). Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, в результате пропущенного в конце игры гола сборная Армении уступила сопернику со счетом 1:2.

Армения (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) - 1:2 (1:1)

Ереван, Технический центр ФФА/Академия футбола

Судья: Генрик Налбандян

Голы: Серож Титизян, 41 (Армения), Владислав Ложкин, 18, Егор Богомольский, 88 (Беларусь).

Армения (до 21 года):

Арман Нерсесян, 2. Эрик Пилоян, 4. Арман Казарян (22. Абов Аветисян, 67), 5. Петрос Манукян, 6. Нарек Агасарян (к) (17. Арам Хамоян, 75), 7. Сергей Мкртчян, 10 Микаэл Мирзоян (8. Нарек Алавердян, 67), 11. Нарек Григорян (13. Левон Варданян, 83), 14. Серож Титизян (9. Геворг Тарахчян, 67), 20. Ерджаник Губасарян, 21. Греник Петросян (18 Герман Курбашян, 46).

Запасные: 1. Арутюн Мелконян, 3. Артур Серобян, 15. Карен Мурадян, 16. Сергей Микаелян, 19. Радик Саргсян, 23. Давид Паремузян.

Главный тренер: Рафаэль Назарян.