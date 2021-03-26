Андраник Симонян назначен заместителем председателя Следственного комитета Республики Армения
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Андраник Симонян назначен заместителем председателя Следственного комитета Республики Армения. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт e-gov.am.
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