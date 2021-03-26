Попытки Азербайджана оправдать варварское уничтожение культового места должны быть осуждены: МИД

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян ответила на «оправдания» администрации президента и внешнеполитического ведомства Азербайджана по поводу разрушения церкви Зоравор Сурб Аствацацин. Арменпресс представляет ответ пресс-секретаря МИД Армении:

Вопрос: Администрация президента и внешнеполитическое ведомство Азербайджана выступили с «оправданиями» по поводу разрушения церкви Зоравор Сурб Аствацацин. Как Вы прокомментируете это?

Ответ: Азербайджанская сторона подтвердила преднамеренное и запланированное разрушение до основания церкви Сурб Аствацацин в Мехакаване (Джебраил), и что это было осуществлено решением властей Азербайджана.

Все попытки азербайджанской стороны оправдать варварское уничтожение культового места вызывают беспокойство и должны быть осуждены.

Примечательно, что в то же время азербайджанская сторона умалчивает касательно обвинений и фактов разрушения находящейся в городе Шуши Республики Арцах церкви Святого Иоанна Крестителя (Канач жам), которая имеет более чем 200-летнюю историю, вероятнее всего не находя какого-либо, даже вымышленного обоснования для «оправдания» этого очередного варварства.

Еще раз подчеркиваем, что международное сообщество, в первую очередь, сопредседатели и страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, ЮНЕСКО должны незамедлительно вмешаться для сохранения армянского историко-культурного наследия.