Поставка вакцины "Спутник-В" в Армению приближается к практической стадии: посол Российской Федерации
16:23, 26 Март, 2021
ЕРЕВАН, 26 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин надеется, что российская вакцина «Спутник-В» будет доставлена в Армению в ближайшее время. Как сообщает «Арменпресс», в беседе с журналистами 26 марта Копыркин подчеркнул, что в этом направлении ведется очень активная работа.
«Она приближается к стадии практической реализации. Надеюсь, что в ближайшее время можно будет осуществить поставки. В любом случае мы, как посольство, ее всячески поддерживаем», - сказал посол.
Что касается возможностей производства вакцины в Армении, посол сказал, что Министерство здравоохранения РА и российские инвесторы сотрудничают в этом вопросе.
«По этому поводу у меня нет четкой информации, но я знаю, что эта тема действительно очень активно обсуждается, надеюсь, что вакцина очень скоро дойдет до Армении», - заключил Копиркин.
Вакцинация от коронавируса российской вакциной "Sputnik-V" проводится на добровольных началах среди медперсонала медицинских центров, занимающихся борьбой с коронавирусом в Армении. По последним данным, вакцинировано около 600 медицинских работников, граждан группы риска. В результате двусторонней работы с Россией Армения планирует закупить вакцину "Sputnik-V" в ближайшем будущем и параллельно работает над закупкой вакцины через платформу Covax.
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