Председатель Национального собрания Арцаха в Ереване встретился с главой МИД Армении

26 марта председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян, находящийся с рабочим визитом в Ереване, встретился с министром иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальном собрании Арцаха.

В ходе встречи стороны обсудили социально-экономические, гуманитарные и другие актуальные вопросы, возникающие в послевоенном Арцахе. Коснулись работ, проводимых для их разрешения. Глава МИД Армении и спикер Парламента Арцаха обсудили и вопросы, касающиеся мер, принимаемых для возвращения на родину армянских военнопленных и заложников.

Обе стороны осудили проводимый Азербайджаном религиозный, исторический и культурный геноцид, и признали важность призывов МИД к международным организациям.

Артур Товмасян, касаясь внутриполитических событий в Армении, отметил: “Лучший вариант для любой страны, переживающей кризис, - это, пожалуй, проведение внеочередных выборов. Ситуация в самой Армении требует досрочных парламентских выборов. Если мы хотим иметь безопасный Арцах, у нас должны быть стабильная Армения и сильная диаспора”.