Запасы газа в европейских ПХГ сократились до 30%

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) продолжают снижаться - к 25 марта из них отобрано 65,5 млрд куб. м. Для восполнения запасов этим летом понадобится больше газа, чем в прошлом году, говорится в сообщении "Газпрома".

"Всего к 25 марта из европейских ПХГ отобрано 65,5 млрд куб. м газа. Для их восполнения понадобится как минимум на 57% больше газа, чем закачали в прошлом году. При этом отопительный сезон пока не завершился", - отмечают в компании.

По данным Gas Infrastructure Europe, которые приводит "Газпром", к 25 марта запасы газа в ПХГ Европы упали до 30%, осталось на 25,3 млрд куб. м газа меньше, чем годом ранее,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Холдинг отмечает, что в большинстве стран, где расположены основные мощности хранения в Европе, запасы газа в ПХГ упали ниже 30%: в Германии - до 26%, в Нидерландах - до 23%, во Франции - до 17%, в Австрии - до 26%.

"Все это создает предпосылки к повышенному спросу на газ в Европе во время сезона закачки", - добавляет холдинг.

"Газпром" с 1 января по 15 марта 2021 года увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 28,3% (или на 9,5 млрд куб. м), до 42,9 млрд куб. м газа. В частности, увеличены поставки в Германию (на 28,7%), Турцию (на 80,5%), Финляндию (на 74,2%), Сербию (на 61,5%), Румынию (на 77,7%), Болгарию (на 52,1%), Грецию (на 24,5%).