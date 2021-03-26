Посол России надеется, что предстоящие в Армении выборы будут способствовать консолидации общества







«Мы надеемся, что все эти процессы будут способствовать консолидации общества, решению проблем, стоящих перед обществом», - сказал Копыркин.



Что касается контактов с политическими силами, то посол России отметил, что они не завершены, они будут продолжительными. «Мы этого не скрываем, информация об этом есть в СМИ. Конечно, у меня нет причин отказываться от этой практики. Это одна из функций посла, дипломата - поддерживать связь с представителями общественных и политических сил страны», - сказал Копыркин.



18 марта премьер-министр РА Никол Пашинян объявил о проведении 20 июня досрочных парламентских выборов в Армении. Перед этим премьер-министр встретился с лидером фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном, а ранее - с лидером фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном. ЕРЕВАН, 26 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Внеочередные парламентские выборы в Армении - это внутреннее дело страны. Россия, конечно, очень внимательно следит за событиями. Как сообщает «Арменпресс» , об этом в беседе с журналистами заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин.«Мы надеемся, что все эти процессы будут способствовать консолидации общества, решению проблем, стоящих перед обществом», - сказал Копыркин.Что касается контактов с политическими силами, то посол России отметил, что они не завершены, они будут продолжительными. «Мы этого не скрываем, информация об этом есть в СМИ. Конечно, у меня нет причин отказываться от этой практики. Это одна из функций посла, дипломата - поддерживать связь с представителями общественных и политических сил страны», - сказал Копыркин.18 марта премьер-министр РА Никол Пашинян объявил о проведении 20 июня досрочных парламентских выборов в Армении. Перед этим премьер-министр встретился с лидером фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном, а ранее - с лидером фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном.