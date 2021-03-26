Подробности инцидента, произошедшего на дороге Сарушен-Кармир Аскеранского района  

Лендруш Бабаян, хозяин автомобиля, поврежденного азербайджанскими военнослужащими на участке дороги меж селами Сарушен и Кармир Аскеранского района, вместе с другим водителем, едущим по той же дороге, остановил азербайджанскую автоколонну и потребовал объяснений у ответственного азербайджанского офицера. Автомобиль с армянскими номерами был забросан камнями. Об этом «Арменпресс» рассказал начальник Управления информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха Унан Тадевосян.

«25 марта около 13:30 произошел инцидент между армянами и азербайджанцами. Азербайджанские военнослужащие, следовавшие в сопровождении российских миротворческих сил, забросали камнями армянские автомобили, движущиеся по той же дороге, в результате чего был поврежден автомобиль марки ВАЗ 21-07, за рулем которого находился Лендруш Бабаян.

После чего Лендруш Бабаян с другим водителем, следовавшим на той же дороге, перекрыли межрегиональную дорогу, остановила колонну, и потребовали объяснений от российских миротворцев, а также от ответственного азербайджанского офицера.

По словам Л. Бабаяна, азербайджанский офицер, не владеющий русским языком, сфотографировал машину, пообещал сообщить об этом своему начальнику, а российские миротворцы извинились за инцидент, отметив, что ущерб будет возмещен.

Чтобы выяснить все подробности происшествия, потерпевшего допросили в Аскеранском РОВД. Министр внутренних дел Карен Саркисян уже передал генералу Мурадову фотографии машины, а также объяснение произошедшего инцедента на русском языке.

Миротворческие силы уже занимаются этим вопросом. «По мнению российской стороны, проблема заключается не только в возмещении ущерба, но и в том, чтобы отныне не было бы таких случаев», - сказал Тадевосян.