Суд Стамбула за убийство Динка приговорил двух бывших полицейских к пожизненному заключению

Суд Стамбула 26 марта к пожизненному заключению приговорил двух бывших высокопоставленных должностных лиц полиции, офицеров жандармерии, за их роль в деле убийства главного редактора еженедельной газеты «Акос» Гранта Динка, совершенного более 14 лет назад. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкое информационное агентство “Анадолу”.

В 2011 году турецкий суд приговорил Огюна Самаста, 17-летнего убийцу главного редактора Армении, к 23 годам лишения свободы. В следующем году Ясин Хаял был приговорен к пожизненному заключению за подстрекательство к убийству. В последующие годы дело было возобновлено с привлечением новых подозреваемых. 26 марта 2021 г. Али Фуат Йилмазер, бывший начальник разведки полиции и другой высокопоставленный полицейский Рамазан Акюрек были приговорены к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Турция считает, что к подготовке и осуществлению убийства Динка причастны и члены движения Фетулла Гюлена, турецкого деятеля, проживающего в Соединенных Штатах. Анкара обвиняет Гюлена в организации государственного переворота в июле 2016 года.

Грант Динк был убит 19 января 2007 года перед входом в редакцию «Акос». Его смерть вывела на улицы тысячи людей. Турки скандировали: «Мы все Грант Динки».