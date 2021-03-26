Словакия объявила о государственной стипендии: обращаться могут и граждане Республики Армения

Правительство Словацкой Республики выделило одну университетскую стипендию (степень бакалавра или магистра) на 2021-2022 учебный год. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС Армении.

Для получения стипендии граждане Армении в этом году заявку могут подать в электронном формате, с 26 марта по 30 мая на сайте www.vladnestipendia.sk, где размещено руководство со всей необходимой информацией. Кандидаты могут получить техническое содействие, написав на адрес электронной почты [email protected] или связавшись по телефону +421 907 551 404.

Знание словацкого языка является обязательным условием для получения государственной стипендии. У абитуриентов есть возможность пройти бесплатное обучение словацкому языку и профессиональную подготовку в Братиславе в период с 30 июня по 2 сентября 2022 г.

При поступлении абитуриенты обязаны представить оригиналы необходимых документов в Департамент по международному сотрудничеству и европейским делам Министерства образования, науки, исследований, и спорта Словакии. Среди необходимых документов - и официальное письмо от Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении о выдвижении абитуриента на стипендию.