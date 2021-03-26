На 11-ом заседании Диалога Армения-ЕС по правам человека был поднят вопрос армянских пленных

25 марта под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Республики Армения Авета Адонца в онлайн режиме состоялось очередное 11-е заседание Диалога Армения-ЕС по правам человека, в котором участвовали представители заинтересованных ведомств Армении и Защитник прав человека. Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заседании впервые принял участие спецпредставитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор.

В ходе заседания был обсужден широкий круг вопросов прав человека, включая реформы в судебной и уголовно-исполнительной сферах, антидискриминационную политику, трудовые права и избирательные реформы.

Армянская сторона представила последствия крупномасштабной военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха при поддержке Турции, в частности, отметив, что Азербайджан, нарушая международное гуманитарное право, продолжает удерживать армянских военнопленных и гражданских лиц в качестве заложников и препятствовать оказанию гуманитарной помощи Арцаху через Лачинский коридор. Внимание партнеров было также обращено и на невыполнение промежуточных мер, введенных в отношении Азербайджана Европейским судом по правам человека.

По итогам заседания приняты оперативные заключения и совместный пресс-релиз.