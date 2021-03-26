СМИ: в Бангладеш не менее 17 человек погибли в ДТП с автобусом

По меньшей мере 17 человек погибли в Бангладеш при лобовом столкновении автобуса и микроавтобуса. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщает агентство "Синьхуа".

По этим данным, авария произошла в городе Раджшахи.

О причинах ДТП не сообщается, идет расследование происшествия.