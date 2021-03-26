СМИ: в Бангладеш не менее 17 человек погибли в ДТП с автобусом
По меньшей мере 17 человек погибли в Бангладеш при лобовом столкновении автобуса и микроавтобуса. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщает агентство "Синьхуа".
По этим данным, авария произошла в городе Раджшахи.
О причинах ДТП не сообщается, идет расследование происшествия.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 16:30 В Египте 32 человека погибли при столкновении поездов
- 16:16 Запасы газа в европейских ПХГ сократились до 30%
- 16:01 Суд Стамбула за убийство Динка приговорил двух бывших полицейских к пожизненному заключению
- 15:56 Словакия объявила о государственной стипендии: обращаться могут и граждане Республики Армения
- 15:55 На 11-ом заседании Диалога Армения-ЕС по правам человека был поднят вопрос армянских пленных
- 15:40 Россия делает все возможное для быстрого разрешения проблемы пленных: посол РФ
- 15:27 СМИ: в Бангладеш не менее 17 человек погибли в ДТП с автобусом
- 14:54 Дефицит бюджета Франции в 2020 году составил 9,2% от ВВП
- 14:48 В Арцахе подтверждено 7 новых случаев COVID-19
- 14:44 Не успели вернуться, как стали поступать запросы: туроператоры возвратились из РФ воодушевленными
- 14:42 Встретились экс-президенты Армении и Арцаха
- 14:25 Прокуратура направила сообщение Оника Гаспаряна в ССС
- 14:11 Издана монография Степана Топчяна “Ерванд Кочар”
- 14:11 Один человек погиб и не менее семи ранены в результате стрельбы в Чикаго
- 14:03 В Ширакской области ситуация с эпидемией управляема
- 13:56 Арсен Мкртчян назначен судьей Кассационного суда
- 13:47 В странах СНГ задержали более 280 человек за террористические преступления с 2016 года
- 13:01 Ваграм Думанян обсудил с послом Ирана совместные образовательные программы
- 12:38 В Тавушской области в 2021 году планируются инвестиции в размере 44 млрд драмов
- 12:33 В рамках заседания СМИД СНГ Лавров встретится с Айвазяном и Байрамовым
- 12:21 В Ереване состоится концерт “Мелодии Франкофонии”
- 12:19 Bloomberg: операция по открытию Суэцкого канала продлится минимум до 31 марта
- 12:12 Карен Керьян назначен председателем Высшего аттестационного комитета
- 11:59 На средства правительства РА и Фонда «Айастан» в Арцахе будут реализованы проекты на 110 млрд драмов
- 11:41 Число жертв февральской непогоды в Техасе достигло 111
17:15, 20.03.2021
Просмотрели 1991 раз Никол Пашинян — об обвинениях в предательстве
15:15, 20.03.2021
Просмотрели 1898 раз Карабахская проблема не решена: Никол Пашинян
10:00, 19.03.2021
Просмотрели 1632 раз “Ереванский бестселлер”: лидирует “Зулали”: переводы, февраль, 2021
15:57, 20.03.2021
Просмотрели 1337 раз Пашинян считает открытие коммуникаций региона полезным для Армении и Азербайджана
14:35, 20.03.2021
Просмотрели 1220 раз Армения готова продолжать свои усилия к установлению достойного мира в регионе. Ара Айвазян