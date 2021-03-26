Время в Ереване: 11:07:36,   26 Март

СМИ: в Бангладеш не менее 17 человек погибли в ДТП с автобусом

СМИ: в Бангладеш не менее 17 человек погибли в ДТП с автобусом

По меньшей мере 17 человек погибли в Бангладеш при лобовом столкновении автобуса и микроавтобуса. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщает агентство "Синьхуа".

По этим данным, авария произошла в городе Раджшахи.

О причинах ДТП не сообщается, идет расследование происшествия.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации