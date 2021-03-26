В Арцахе подтверждено 7 новых случаев COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 26 марта установлено 7 новых случаев COVID-19. Инфицированные из ранее выявленных очагов.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведено 52 тестов. Таким образом, общее число тестирований достигло 21 768.

Подтверждено 2 467 случаев COVID-19. В 2021 г. в Арцахе проведено 4 320 тестов на COVID-19, из которых 583 оказались с положительным результатом

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 28 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.