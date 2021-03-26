Не успели вернуться, как стали поступать запросы: туроператоры возвратились из РФ воодушевленными

Туроператоры Армении, участвовавшие в Международной туристической выставке MITT, которая проходила 16-18 марта в столице России Москве, вернулись с хорошими результатами.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс», советник отдела маркетингового продвижения Комитета по туризму Министерства экономики Ани Аревшатян отметила, что они участвовали в очень представительном составе. Комитет по туризму участвовал одним общим павильоном с 20 туристическими организациями.

«У нас были встречи с представителями российского госсектора. Наш павильон посетила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Были отдельные встречи с представителями других стран, участвовавших в выставке. На встречах, в основном, обсуждались вопросы, связанные с возобновлением полетов, мы говорили и о новом сотрудничестве. Хочу сказать, что мы получили большую поддержку от посольства Армении в России», - сказала Ани Аревшатян.

Армения была одной из стран-участниц выставки с наибольшим количеством представленных туристических организаций.

Представитель одной из туристических компаний Анаит Айвазян отметила, что они от выставки не имели больших ожиданий. Вначале казалось, что упор будет сделан на имидже Армении, но интерес к армянскому павильону был таков, что это представление полностью изменилось. «Произошло совершенно обратное. Армянский павильон, действительно, вызвал большой интерес. У нас были запросы практически из всех регионов России. Не успели мы вернуться, как стали поступать запросы, что очень отрадно. Думаю, у нас все получится», - сказала Анаит Айвазян. Интерес был и к индивидуальным, и к групповым, и к экстремальным и к корпоративным турам.

По словам представителя другой туристической компании Егише Танашяна, энтузиазм и активность в отношении туристического продукта Армении были неожиданными. Был проведен ряд встреч как с существующими, так и с новыми партнерами.

«Надо сказать, что многие не знали, что Армения в основном открыта для туризма, есть рейсы. Нашей основной работой, особенно в первые дни, было оповещение. Отношение было очень позитивным, больше, чем мы ожидали. Благодаря посольству Армении в России мы чувствовали себя в полной безопасности», - сказал Егише Танашян, подчеркнув, что география российского туристического рынка должна расширяться.

Представитель туристической компании Гагик Акопян участие в Московской международной туристической выставке считает весьма мотивирующим. По его словам, в прошлом из-за эпидемии у них не было возможности работать, эта была хорошая возможность представить туристические фирмы и туры. Армянский павильон не обходили ни частные лица, ни представители туристических агентств.

«Основной вопрос, который постоянно задавали россияне, - это стоимость авиабилетов. В доковидовский период можно было приобрести двусторонний авиабилет в пределах 60-80 000 драмов. Поскольку полный объем авиасообщения еще не восстановлен, в настоящее время мы не можем иметь таких ценовых предложений», - сказал Гагик Акопян. По его словам, желательно, чтобы государство активно занималось информирующей деятельностью.

Ани Аревшатян сообщила, что на различных рынках они уже начали вести работы по повышению осведомленности об Армении. Целью является не только Россия, но и арабские страны. С 1 апреля количество рейсов из России в Армению увеличится, россияне смогут прилетать в нашу страну не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из других региональных аэропортов. Кроме того, Россия открыта для ряда других стран, в частности, возобновятся рейсы из Германии, Шри-Ланки, Сирии, Таджикистана, Узбекистана. Это отразится и на стоимости авиабилетов.