В Ширакской области ситуация с эпидемией управляема

По состоянию на 26 марта в Ширакской области стационарное лечение получают 153 пациента с симптомами COVID-19.

Об этом «Арменпресс» сообщила исполняющая обязанности начальника Управления здравоохранения и социального обеспечения Ширакской области Лейли Асланян.

“В Ширакской области ситуация с эпидемией, в основном, управляема. Отметим, что в последние дни в связи с увеличением числа заболеваемости вновь открылось отделение COVID медицинского центра “Гюмри”, которое с 20 января из-за сокращения числа больных прекратило прием больных, инфицированных COVID-19 и нуждающихся в стационарном лечении. Инфекционная больница Гюмри также действует как учреждение, осуществляющее лечение COVID.

На сегодняшний день в области стационарное лечение получают 153 пациента, из них 94 - в инфекционной больнице Гюмри, 59 - в медицинском центре “Гюмри, в триажном отделении того же центра - 10 пациентов. На амбулаторном лечении находятся 228 больных. Хотя, в нашей области ситуация сравнительно управляема, но цифры постепенно растут”, - отметила ответственный сотрудник, подтвердив, что из 153 больных лишь 64 из Ширакской области, остальные из других областей.

Лейли Асланян также отметила, что в связи с сезоном увеличилось и количество инфекций дыхательных путей.

Арменуи Мхоян