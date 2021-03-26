Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна Арсен Мкртчян назначен судьей Кассационного суда. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

“Принимая за основу часть 3 статьи 166 Конституции Республики Армения, а также предложение, представленное решением Национального собрания от 24 марта 2021 года РНС-018-А,

Назначить Арсена Мкртчяна судьей Кассационного суда”, - говорится в указе президента Армении.

24 марта Национальное собрание Армении тайным голосованием избрало Арсена Мкртчяна судьей Кассационного суда. Арсен Мкртчян получил 87 голосов, а его соперник, Армен Айкянц – 11 голосов.