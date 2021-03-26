Ваграм Думанян обсудил с послом Ирана совместные образовательные программы

Министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян принял чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури. На встрече также присутствовал и заместитель министра Артур Мартиросян. Об этом «Арменпресс» сообщили в министерстве.

Приветствуя посла, министр Ваграм Думанян подчеркнул, что отношения между двумя странами, основанные на взаимном доверии и многовековой дружбе, имеют большой потенциал. Подтвердив готовность к продолжению и расширению совместных программ, министр рассказал о возможности разработки новых Меморандумов о сотрудничестве и продлении существующих, общих критериев высшего образования и документов об окончании вуза. Подчеркнув опыт Ирана в сфере нанотехнологий, министр Ваграм Думанян коснулся темы реализации совместных образовательных программ в этой сфере.

“Прошлый год был очень сложным для Армении, но мы уверены, что сможем преодолеть трудности, вызванные войной, эпидемией, и двигаться вперед. В этой связи сотрудничество с дружественными странами, в том числе и с Исламской Республикой Иран, мы рассматриваем в многоплановом формате. Убежден, что есть все предпосылки для подъема армяно-иранских отношений на новый качественный уровень, для поэтапной реализации всех программ”, - сказал Ваграм Думанян.

Посол Аббас Бадахшан Зохури поблагодарил за прием, положительно откликнулся на предложения министра образования и науки, подчеркнув, что иранская сторона готова расширять сферу сотрудничества. Дипломат выразил уверенность, что развитие образования и науки проявляется и в других сферах, в целом способствуя развитию государства. В этом контексте посол отметил, что пробел в образовательных отношениях между сторонами может быть восполнен за счет расширения межвузовского сотрудничества, взаимных визитов ректоров вузов, развития арменоведения и иранистики в странах-соседях. Посол также выразил готовность подписать всеобъемлющий меморандум о сотрудничестве и наметить четкие шаги по развитию двустороннего сотрудничества.

“Иран тепло относится к Армении, к армянскому народу, дорожит двусторонними отношениями. Армяне-христиане в Иране проживают бок о бок с мусульманами, и в Армении много иранских граждан. Дружеские отношения между нашими народами особенные. Я считаю, что это лучшая модель мирного сосуществования, которую следует представить всему миру, тем самым способствуя предотвращению насилия”, - сказал посол Зохури.

Отвечая послу, министр образования и науки отметил, что в основе мирного и дружеского сосуществования лежат глубокие исторические и культурные связи. “Страна с многовековой культурой не может представлять угрозу для другой страны с такими же ценностями. Сила культуры выше всякого оружия”.

Министр и посол Исламской Республики Иран также обсудили вопрос защиты армянского культурного наследия на территориях, оказавшихся после войны под контролем Азербайджана. Зохури отметил, что этот вопрос находится в центре внимания и иранской стороны.

По итогам встречи стороны достигли предварительной договоренности о создании рабочих групп по сферам и перехода к практическим шагам.