В Тавушской области в 2021 году планируются инвестиции в размере 44 млрд драмов
12:38, 26 Март, 2021
В Тавушской области в 2021 году планируются инвестиции в размере 44 млрд драмов.
Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после 2- й ежегодной конференции Координационной платформы донорских организаций Тавуша заявил губернатор Тавушской области Айк Чобанян.
“Они в основном будут направлены на развитие сельского хозяйства, туризма и промышленности”,- сказал Чобанян.
Губернатор на конференции представил проект стратегии регионального развития области в 2021-2025 гг., в частности, видение регионального развития сельского хозяйства и промышленности.
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