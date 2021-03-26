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В Тавушской области в 2021 году планируются инвестиции в размере 44 млрд драмов

В Тавушской области в 2021 году планируются инвестиции в размере 44 млрд драмов

В Тавушской области в 2021 году планируются инвестиции в размере 44 млрд драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после 2- й ежегодной конференции Координационной платформы донорских организаций Тавуша заявил губернатор Тавушской области Айк Чобанян.

“Они в основном будут направлены на развитие сельского хозяйства, туризма и промышленности”,- сказал Чобанян.

Губернатор на конференции представил проект стратегии регионального развития области в 2021-2025 гг., в частности, видение регионального развития сельского хозяйства и промышленности.


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