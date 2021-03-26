В рамках заседания СМИД СНГ Лавров встретится с Айвазяном и Байрамовым
12:33, 26 Март, 2021
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 апреля в рамках заседания Совета министров иностранных дел стран Содружества независимых государств встретится с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“В числе других возможных встреч в рамках заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ планируется встреча министра иностранных дел России с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана”.
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