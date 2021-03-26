В Ереване состоится концерт “Мелодии Франкофонии”

На концерте “Мелодии Франкофонии” выступят Государственный камерный хор Армении (художественный руководитель и дирижер Роберт Млкеян) и Государственный камерный оркестр Армении (художественный руководитель и главный дирижер Ваан Мартиросян).

Как передает «Арменпресс», концертный вечер, организованный в рамках Дней Франкофонии, состоится в Доме камерной музыки им. Комитаса 31 марта.

С оркестром и хором, под руководством дирижера Роберта Млкеяна, выступят Наиры Ованнисян (меццо сопрано), Сусанна Абраамян (меццо сопрано), Тереза Восканян (орган).

В программе позвучат произведения Клода Дебюсси, Мориса Дюрюфле, Оливье Мессиана, Габриэля Форе, Франсиса Пуленка.

Термин “Франкофония” впервые был использован в 1880 году французским географом Онезимом Реклю. Он его применил по отношению к народам и странам, которые говорят на французском языке.