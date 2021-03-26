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Bloomberg: операция по открытию Суэцкого канала продлится минимум до 31 марта

Bloomberg: операция по открытию Суэцкого канала продлится минимум до 31 марта

Операция по восстановлению движения по Суэцкому каналу продлится минимум до следующей среды. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, для снятия с мели контейнеровоза потребуется удалить больший объем песка. В распространенном в ночь на пятницу заявлении управления Суэцкого канала говорилось о необходимости удалить до 20 тыс. куб. м песка.

Как отмечает агентство, изначально ожидалось, что спасательные мероприятия продлятся около трех дней.

По Суэцкому каналу проходит 12% мирового потока грузоперевозок, он также является одной из наиболее загруженных водных магистралей мировых танкерных перевозок нефти.


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