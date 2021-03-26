Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Карен Керьян назначен председателем Высшего аттестационного комитета. Как передает «Арменпресс», решение опубликовано на сайте правительства Армении e-gov.am.

“Руководствуясь ч. 7 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, Карен Керьян назначается председателем Высшего аттестационного комитета”, - говорится в решении премьер-министра.

24 сентября 2020 года решением премьер-министра Смбат Гогян был освобожден от должности председателя Высшего аттестационного комитета.