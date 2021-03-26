Пора подписать новый военно-политический союз с Россией: депутат от ППА

Партия «Процветающая Армения» считает, что с учетом текущих вызовов Армении пора подписать новый военно-политический союз с Россией. Как сообщает «Арменпресс», такое мнение выразила депутат фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян на брифинге в Национальном Собрании.

Зограбян сначала сослалась на решение парламента Арцаха, согласно которому русский язык был признан официальным языком в Арцахе. «Мы должны понимать всю тонкость ситуации. Армянский остается государственным языком, русский становится вторым языком. После потери 75% Арцаха, будем честными, сегодня Россия как гарант безопасности Арцаха играет огромную роль», - сказала депутат.

Она также сослалась на наблюдение лидера ППА Гагика Царукяна. «Принимая во внимание все вызовы, с которыми сегодня сталкивается регион, в частности, Армения, мы считаем, что действительно пора подписать новый военно-политический союз с Россией», - сказал он.

25 марта Национальное собрание Арцаха приняло законопроект о внесении изменений в Закон о языке, согласно которым русский язык стал официальным языком в Арцахе. Армянский и дальше будет оставаться единственным государственным языком Республики Арцах, а русскому, наряду с армянским, будет предоставлен только статус официального языка.