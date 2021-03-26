Ваан Керобян будет против ограничений, обусловленных COVID-19, если ситуация не станет критической

Министр экономики Ваан Керобян считает необходимым сделать все, чтобы избежать ограничений, обусловленных эпидемией. Как сообщает «Арменпресс», 26 марта перед началом 2-й ежегодной конференции Координационной платформы донорских организаций Тавуша Керобян заявил журналистам, что для этого необходимо соблюдать все антиэпидемические правила.

«Ужесточение очень плохо сказывается на экономике, и так как я отвечаю за экономику, я буду против ограничений. Конечно, все это нужно балансировать. Если мы увидим, что ситуация становится экстремальной, система здравоохранения больше не может обслуживать заболевших, тогда надо будет рассмотреть и вариант ограничений. Тем не менее, мне кажется, что мы сможем избежать этого сценария», - сказал Керобян.

По состоянию на 11:00 26 марта в Армении подтверждено 1 005 новых случаев заболевания COVID-19, 433 заболевших вылечились, есть 18 летальных исходов.

Подтверждено 188 446 случаев заболевания COVID-19, из которых 170 160 вылечились, есть 3 434 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 13 976 пациентов.