Наша тактика принесла нам удачу: Капаррос

Главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капаррос тактику, примененную в матче против Лихтенштейна, считает удавшейся.

“Теперь, когда игра закончилась, ее легко проанализировать. Выбранная нами тактика привела нас к успеху”, - сказал специалист в беседе с журналистами после игры.

Как передает «Арменпресс», говоря об игре Саркиса Адамяна, испанский специалист подчеркнул, что армянский полузащитник действительно провел удачный матч, и он предан сборной Армении.

Национальная сборная Армении по футболу в первом матче квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года сыграла с командой Лихтенштейна. В первые 10 минут матча у сборной Армении было явное преимущество. Своей игрой выделялись несколько футболистов. Сборная Армении играла первым номером. Передовая линия сборной, полузащита и атака, действовала практически безупречно, однако чего-то не хватало, чтобы забить гол.

Во второй половине игра шла так же: сборная владела инициативой, однако забить так и не удавалось. Вратарь сборной Лихтенштейна был в своей стихии и всегда оказывался в в нужном месте в нужное время. Однако на 83-й минуте атака воспитанников Капарроса дала свой результат. Фроммельти стал автором автогола. Матч Лихтенштейн-Армения закончился со счетом - 0:1!

Матч второго тура между сборными Армении и Исландии состоится 28 марта в 20:00 на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна, а матч между сборными Армении и Румынии состоится 31 марта в 20:00.