По состоянию на 11:00 26 марта в Армении подтверждено 1 005 новых случаев COVID-19, 433 заболевших вылечились, есть 18 летальных исхода.

За последние сутки проведено 5 525 тестов. Всего проведено 828 159 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 188 446 случаев COVID-19, 170 160 из которых вылечились, есть 3 434 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 13 976 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 5 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 876.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.