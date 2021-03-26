Reuters: шесть человек погибли при пожаре в больнице в Мумбаи

Число погибших в четверг при пожаре в больнице для заразившихся коронавирусом в индийском мегаполисе Мумбаи возросло до шести. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на местные власти. Ранее газета The Times of India сообщала о двух погибших.

Всего из загоревшейся клинки спасатели и пожарные эвакуировали 76 пациентов, в том числе семь человек, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Все они были госпитализированы в другую больницу.

Больница для инфицированных коронавирусом была расположена на третьем этаже торгового центра. Очаг пожара находился на его первом этаже. Пожару была присвоена третья категория сложности.

Причина возгорания пока не установлена, проводится расследование.