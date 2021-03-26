Российские миротворцы в Арцахе продолжают обезвреживать взрывоопасные предметы

Состав инженерного подразделения миротворческого контингента России продолжает работы по уничтожению взрывоопасных предметов, обнаруживаемых на территории Республики Арцах.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

Ежедневно военнослужащие на специальном военном полигоне “Балиджа” уничтожают около 120 взрывоопасных предметов, в том числе мины и артиллерийские снаряды различного калибра. Уничтожение осуществляется путем взрывов с обеспечением во время взрывных работ всех необходимых мер безопасности.

Каждый день к обезвреживанию взрывоопасных предметов привлекаются около 10 военнослужащих российского миротворческого контингента.