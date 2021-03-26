Давид Акопян назначен первым заместителем руководителя Аппарата президента Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о назначении Давида Акопяна первым заместителем руководителя Аппарата президента. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

Давид Акопян - специалист по международным развитиям с более чем 30-летним опытом работы в этой сфере. Последние 26 лет он работал в Организации Объединенных Наций, занимая различные руководящие должности. В частности, среди прочих должностей, в последние годы он был постоянным представителем Программы развития ООН в Сирии, а до этого - заместителем постоянного представителя в Афганистане, Сомали и Кыргызстане.

Давид Акопян в рамках программ ООН в нескольких десятках стран координировал и реализовывал масштабные гуманитарные проекты стабильного развития, улучшения качества жизни граждан, направленные на преодоление гуманитарных кризисов в этих государствах,.

В 1981-1991гг. Давид Акопян занимался научно-исследовательскими работами, опубликовал около 40 статей по лазерной физике. Он имеет степень кандидата физико-математических наук.

Указ вступит в силу с 1 апреля.