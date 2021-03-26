В Арцахе азербайджанские военные забрасывали камнями автомобили с армянскими госномерами

В районе села Кармир Аскеранского района Арцаха, на пути к Красному рынку, азербайджанские военные забрасывали камнями автомобили с армянскими номерными знаками. Как передает «Арменпресс», начальник Управления информации и общественных связей ГСЧС МВД Арцаха Унан Тадевосян сообщил, что инцидент произошел 25 марта, во второй половине дня. Из азербайджанских машин, движущихся в сопровождении российских миротворцев, начали швырять камни в направлении армянских машин.

«Водителю одной машины, следовавшей в этот момент по дороге, удалось увернуться, но другому это не удалось. Сразу же после инцидента жители местного населенного пункта перекрыли дорогу, командиры российских миротворцев и азербайджанцев вышли и принесли извинения. Российский командир взял данные водителя и пообещал компенсацию», - рассказал Унан Тадевосян, отметив, что водитель, к счастью, не пострадал, была повреждена лишь машина.

Подробности инцидента МВД сообщит позже.