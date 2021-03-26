Омбудсмен Армении поздравил своего новоизбранного коллегу в Арцахе

Защитник прав человека Армении Арман Татоян поздравил Гегама Степаняна с избранием на пост Защитника прав человека Республики Арцах. «Арменпресс» представляет поздравительное послание Защитника прав человека Армении.

«Я от всего сердца поздравляю Гегама Степаняна с избранием Защитником прав человека Арцаха. Институт Защитника прав человека в Арцахе - это символ справедливых правовых требований армян Арцаха, индикатор демократии.

Несмотря на прекращение боевых действий, агрессивная антиармянская политика высших властей Азербайджана и открытая риторика геноцида принуждают действовать с осознанием того, что война не окончена.

Поэтому мы должны действовать с непрекращающейся энергией, продолжать фиксировать все нарушения прав, содействовать защите прав наших соотечественников, проживающих в Арцахе.

На протяжении всей этой войны профессиональная работа г-на Степаняна, проводимая им и днем и ночью, была важным вкладом в дело установления фактов этнических чисток, проводимых Вооруженными силами Азербайджана, их военных преступлений и преступлений против человечности.

Уверен, что на посту Защитника прав человека Гегам Степанян будет действовать именно по этому принципу.

Лично от себя и от имени всего офиса Защитника прав человека Армении выражаю полную готовность продолжать нашу совместную работу во имя демократии Арцаха и гарантирования прав его каждого жителя».