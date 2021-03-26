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Япония планирует пригласить Байдена на Олимпиаду в Токио

Япония планирует пригласить Байдена на Олимпиаду в Токио

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в пятницу в ходе дебатов в парламенте заявил о своем намерении во время предстоящего визита в США пригласить на летние Олимпийские игры в Токио американского президента Джо Байдена, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это было бы естественным, учитывая полученную от лидеров стран Группы семи поддержку проведения Игр", - сказал глава правительства, отвечая на вопрос о своих планах касательно приглашения президента США.

Как ожидается, визит японского премьера в Соединенные Штаты состоится в первой половине апреля. Ёсихидэ Суга станет первым иностранным лидером, который проведет личную встречу с новым президентом США Джо Байденом.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

 

 

 


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