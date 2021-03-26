Байден заявил о стремлении США к взаимодействию с ЕС по России и КНР

Президент США Джо Байден, обращаясь в четверг по видеосвязи к участникам саммита ЕС, заявил о стремлении Вашингтона к взаимодействию с Брюсселем по различным представляющим взаимный интерес внешнеполитическим вопросам, в том числе связанным с РФ, КНР и Турцией. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент <...> выразил желание работать вместе по общим внешнеполитическим интересам, включая КНР и Россию. Кроме того, он отметил необходимость продолжения взаимодействия США и ЕС по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам", - говорится в сообщении.

Американский лидер также подтвердил свою приверженность "активизации отношений США и ЕС", призвал к тесному сотрудничеству по преодолению пандемии, борьбе с изменением климата, углублению экономических связей "и обеспечению того, чтобы демократии, а не автократии устанавливали правила игры". "Он заявил, что в интересах США, чтобы ЕС был сильным", - добавили в Белом доме.