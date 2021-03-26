Цены на цветные металлы - 25-03-21

ЛОНДОН, 26 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 25 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.60% и составила 2235.50 долларов США, цена на медь снизилась на 2.56% и составила 8780.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.98% и составила 1932.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.06% и составила 16012.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.26% и составила 25310.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.91% и составила 2772.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.77% и составила 24471.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 0.21% и составила 52500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.